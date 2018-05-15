СБУ затримала керівника "РИА Новостей" в Києві

11:22, 15 травня 2018
Політика
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СБУ проводить обшуки в офісі "РИА Новости" в Києві / фото УНІАН

Про це повідомила спікер СБУ Олена Гітлянська в Facebook. "Підтверджую: обшуки дійсно проводяться в офісі "РІА Новини України", затримано його керівника. Ми маємо обґрунтовану доказову базу, яку ми оприлюднемо по завершені слідчих дій", - йдеться у повідомленні.

Пізніше Гітлянська повідомила, що вирішується питання щодо затримання його керівника.

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Раніше стало відомо, що СБУ проводить обшуки в київському офісі "РИА Новостей", затримано журналіста Кирила Вишинського.

Співробітники Служби безпеки України спільно з Прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації.  Правоохоронці встановили, що вони використовувалися країною-агресором в рамках гібридної інформаційної війни проти України. 

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Новина в сюжеті: Обшуки в редакції "РИА Новости Украина"
Теги: #журналісти#обшуки#СБУ