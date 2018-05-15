Наступного пленарного тижня ВР має проголосувати два важливих для захисників країни законопроекти - Третьяков

Наступного пленарного тижня Верховна Рада має проголосувати два соціально важливих для захисників країни законопроекти.

Про це заявив народний депутат, Голова Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю Олександр Третьяков.

«Сьогодні сесійна зала включила до Порядку денного два вкрай важливих законопроекти, спрямованих на соціальний захист осіб, які постраждали, захищаючи Україну. Перший – це законопроект №8201 щодо соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності та деяких інших осіб. Хочу нагадати, що взимку цього року демократичні сили парламенту підтримали ідею посилити соціальний захист тих осіб, які зазнали каліцтв чи травм через протиправні дії «Беркуту» та інших силовиків у період Майдану. Таким особам наданий статус постраждалих учасників Революції Гідності із наданням соціальних гарантій, передбачених для учасників бойових дій»,- підкреслив політик.

Третьяков зазначив, що цей законопроект потрібен, щоб постраждалі могли у повній мірі реалізувати соціальні гарантії, надані їм прийнятим взимку законом. Йдеться, зокрема, про додаткову оплачувану відпустку, першочергове забезпечення житлом, державну цільову підтримку для здобуття освіти.

«Другий важливий законопроект, який сьогодні було включено до порядку денного – законопроект №8293 про внесення змін до деяких законів України у зв’язку із прийняттям Закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях». Як відомо, широкомасштабна антитерористична операція на Сході України завершена 30 квітня 2018 року та розпочата операція Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ у Донецькій і Луганській областях. Цей законопроект спрямований на створення комплексних умов соціального забезпечення сьогоднішніх захисників України, а саме – передбачається для осіб, які забезпечують державний суверенітет України на тимчасово окупованих територіях після 30 квітня 2018 року, надати право на соціальні гарантії, які передбачені для учасників АТО», – зазначив парламентар та висловив сподівання щодо голосування в сесійній залі за обидва законопроекти наступного пленарного тижня.