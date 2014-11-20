Податківці Донбасу переїжджають на підконтрольні Україні території

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДФС, всі працівники територіальних підрозділів будуть оповіщені про переміщення заздалегідь.

За рішенням ДФС територіальні підрозділи Донецька будуть переведені до Маріуполя, територіальні підрозділи Донецької області - в Дружківку, Красноармійськ, Краматорськ, Артемівськ і Волноваху. Підрозділи в Луганській області будуть переведені в Сєверодонецьк, Старобільськ і Рубіжне.

Читайте такожЛуганську та Донецьку держакадемії перенесуть до КиєваЯк повідомляв УНІАН, Україна з квітня веде антитерористичну операцію на території Донецької та Луганської областей. Упродовж липня і серпня українські силовики визволили від терористів ряд міст регіону і продовжують операцію. За словами глави уряду Арсенія Яценюка, щодня війна коштує Україні 80 млн. грн.

Середньомісячний недобір податків у Донецькій і Луганській областях становить близько 1 млрд грн.