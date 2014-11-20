Чеченські найманці хизуються в мережі фотографіями з Донбасу: зі зброєю та посвідченнями "ДНР"

Чеченські найманці хизуються в мережі фотографіями з Донбасу. На деяких знімках навіть зображені посвідчення, що підтверджують їх службу у військових формуваннях "ДНР".

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Так, користувач по імені Усман виклав у свій Instagram низку фотографій з озброєними бойовиками, що воюють в Україні. На деяких знімках бандити зображені на тлі захоплених відділень міліції. Також зняті крупним планом їх документи, видані главою донецьких сепаратистів Захарченком, повідомляє Сиргис Информ.

На одній з фотографій з окупантами сфотографувався лідер «ДНР» Захарченко. Ще на одній - чеченці стоять разом з російським журналістом Максимом Шевченком. Раніше він заперечував факти участі російських терористів у війні проти України, називав бойовиків «українськими повстанцями» і «ополченцями», а також стверджував, що Путін не контролює бандформування в Донбасі.

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Ще на одному знімку терористи сфотографувалися з чеченським прапором, що дозволяє визначити місцевість, звідки вони приїхали до України (фото нижче).