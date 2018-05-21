Рабинович: не можна радіти невдачам інших – треба будувати в Україні «Швейцарію Східної Європи»

Замість того, щоб заздрити чи радіти невдачам сусідів, потрібно будувати успішну країну в Україні, справжню «Швейцарію Східної Європи» на заздрість іншим країнам.

Таку заяву зробив народний депутат України та лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабинович в ефірі авторської програми на телеканалі «112 Україна», коментуючи завершення будівництва мосту через Керченську протоку.

«Я не хочу, щоб наші сусіди жили погано, і ми будували на цьому щастя. Я хочу, щоб ми жили краще, ніж наші сусіди. Поки ми насмехаємося, Росія побудувала дев'ятнадцатикілометровий міст, а ми не можемо за двадцять років побудувати Подільський, Шулявський міст «втомився», ми закриваємо завод ім. Антонова і «Росаву»!

Ще раз кажу: не можна будувати що-небудь на негативі! Потрібно ставити перед собою позитивні цілі. Наприклад, партія «За життя» пропонує будувати сильну, незалежну, нейтральну «Швейцарію Східної Європи». В нашій програмі ми зробили акцент на трьох китах вітчизняної економіки: банківському та аграрному секторах і hi-tech. І ми впевнені, що саме ці сфери господарювання допоможуть побудувати успішну країну без оглядки на інших, на заздрість сусідам!» – підкреслив політик.

Парламентарій заявив, що не розуміє, чому українці повинні радіти, коли у інших країн справи йдуть погано.

«З кримським мостом вийшла цікава історія. Спочатку наші ЗМІ і влада говорили, що його ніколи не збудують. У нас всі дуже раділи, що на якомусь етапі будівництва просіли опори. Тепер міст побудований і вся країна говорить, що його обов'язково змиє хвилею. Поясніть мені, будь ласка, це що у нас національна ідея така – добре тоді, коли у інших справи кепські?» – запитує народний депутат.

Лідер партії «За життя» вважає, що не можна будувати країну за принципом «нехай у інших буде гірше». На його думку, потрібно наводити порядок у себе вдома.

«Замість того щоб говорити про інших, краще б самі побудували, наприклад, Подільський міст у Києві, який будується більше двадцяти років, освоєні сотні мільйонів бюджетних грошей, а він так і не добудований. Метр цього мосту нашій країні обійшовся в рази більше Кримського моста РФ! Зробіть хоч що-небудь у відповідь окупантам!» – закликав Вадим Рабинович.