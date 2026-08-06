Окупанти атакували дроном маршрутку в Херсоні: серед поранених – дитина

Також ворог знищив вантажівку, яка доставляла продукти до супермаркету міста.

Сьогодні, 6 серпня, російські окупанти атакували в Херсоні маршрутний автобус, внаслідок чого поранення отримали щонайменше п’ятеро людей.

За даними начальника Херсонської МВА Ярослава Шанька, окупанти атакували дроном маршрутку в Дніпровському районі близько 11:50. Поранення отримали щонайменше п’ятеро пасажирів.

Зокрема, у 15-річного хлопця – вибухова травма, уламкові поранення стегна, плеча та обличчя. Його госпіталізували у стані середнього ступеня тяжкості. Також вибухові травми та уламкові поранення дістали 58-річний чоловік та 37-річна жінка, а чоловік 53 років та жінка 54 років – мінно-вибухові травми та контузії, додав посадовець.

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Крім того, як повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, російські окупанти атакували безпілотником Центральний район Херсона.

Ворожий FPV-дрон поцілив у вантажівку, яка доставляла продукти до одного із супермаркетів міста. Внаслідок удару автомобіль повністю згорів. Пожежу, що виникла після влучання, ліквідували рятувальники ДСНС.

Блекаут у Херсоні: що відомо

Вночі 6 серпня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Херсона, внаслідок чого місто повністю залишилося без світла.

За словами начальника Херсонської МВА Ярослава Шанька, агресор завдав удару дронами-камікадзе типу "Шахед/Гербера" по об'єктах критичної інфраструктури – сталися значні пошкодження. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків удару.

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