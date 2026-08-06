Українець намагався підкупити прикордонника, щоб потрапити на концерт The Weeknd

Пропозиція неправомірної вигоди службовій особі є кримінальним правопорушенням.

На кордоні з Польщею 33-річний киянин намагався підкупити прикордонника, аби потрапити на концерт The Weeknd, який проходив у Варшаві. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"33-річний житель Києва прибув на пункт пропуску "Шегині", щоб виїхати до Польщі – на варшавський концерт канадського співака The Weeknd. На кордоні виявилося, що чоловік не має усіх необхідних документів для перетину", - йдеться у повідомленні.

Попри це, як зазначається, чоловік вирішив все ж потрапити на концерт ціною хабаря. Він поклав гроші на службовий комп’ютер прикордонника, втім останнього цей жест не вразив.

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"Тепер любитель музики та "вирішення питань" через корупцію отримав зайве нагадування, що пропозиція неправомірної вигоди службовій особі теж є кримінальним правопорушенням", - наголосили в ДПСУ.

Виїзд за кордон – що варто знати

Як повідомляв УНІАН, в Україні запустили сервіс "Особистий кабінет", де можна дізнатися, чи є обмеження на виїзд за кордон для кожної людини, але це не стосуватиметься заборони через воєнний стан.

Новий сервіс "Особистий кабінет" стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою (аліменти, штрафи, інші борги).

Обмеження через воєнний стан перевіряються за окремими правилами і в кабінеті не відображаються.

Прикордонники розповіли як працює "Особистий кабінет": реєстрація відбувається через електронний підпис id.gov.ua, "Дія.Підпис", BankID або КЕП.

Система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ. Результат – миттєво з’являється статус: "Обмежень немає" або "Є тимчасове обмеження".

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