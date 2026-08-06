Через нічний обстріл РФ Херсон поринув у блекаут

В ОВА обіцяють, що світло у повному обсязі відновлять протягом кількох днів.

Сьогодні вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Херсона, внаслідок чого місто повністю залишилося без світла.

Як повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, ситуація з електропостачанням у Херсоні після нічної російської атаки залишається складною. За його словами, через пошкодження об’єкта критичної інфраструктури місто наразі залишається без електроенергії.

"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків удару. Робитимемо все можливе, аби відновити електропостачання у повному обсязі протягом кількох днів", - наголосив посадовець.

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Він також звернувся до жителів міста з проханням допомогти пришвидшити процес відновлення. Зокрема, після появи електроенергії дуже важливо не перевантажувати мережу – не вмикати одразу енерговитратні прилади. Насамперед утриматися від використання кондиціонерів, бойлерів, електроплит, пральних машин та іншої потужної техніки.

"Прошу дотримуватися цих рекомендацій до повного завершення аварійно-відновлювальних робіт. Перевантаження мережі може призвести до нових аварій і суттєво затягнути відновлення електропостачання", - підкреслив Прокудін.

Також він попросив жителів Херсона розглянути можливість евакуації до більш безпечних громад Херсонщини або інших регіонів України. Як запевняє посадовець, влада готова допомогти з виїздом, розміщенням і облаштуванням на новому місці.

За даними начальника Херсонської МВА Ярослава Шанька, ворог завдав удару дронами-камікадзе типу "Шахед/Гербера" по об'єктах критичної інфраструктури. Внаслідок атаки сталися значні пошкодження. Наразі всі профільні служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити життєво важливі комунікації.

Як зазначає Шанько, за його дорученням, Пункти незламності переведені в посилений режим роботи. Крім того, буде організовано роботу пунктів розливу води.

"На особистому контролі також залишається робота громадського транспорту. Через відсутність електропостачання тимчасово призупинено рух тролейбусів. Водночас опрацьовуємо можливість максимально компенсувати їхню відсутність маршрутними автобусами", - наголосив Шанько.

Жителів громади просять реагувати на сигнали тривоги, уникати відкритої місцевості, бути особливо пильними на зупинках громадського транспорту, біля магазинів, АЗС та парковок автомобілів, дотримуватись рекомендацій військових і рятувальних служб.

Ворожі атаки на Херсон

Херсон щодня піддається атакам російських окупантів, які перебувають на лівобережжі Дніпра. Загарбники влаштовують на цивільних жителів справжнє полювання. Росіянам байдуже – перед ними люди похилого віку, чи діти. Зокрема, днями у Херсоні російські оператори дронів полювали на чоловіка з Миколаївщини, який приїхав торгувати овочами на ринку. Він тільки почав розкладати товар, як FPV-дрон почав кружляти над ним, а потім завдав удару. У поліції наголосили, що потерпілий не мав жодних ознак комбатанта.

Поранений чоловік розповів, що перед камерою дрона показував російському оператору жестами на овочі, мовляв, "дивись, я – колгоспник". Дрон облетів автівку, зазирнув під парасольку, де вже стояли огірки, помідори тощо, але все одно вгатив по чоловіку та його автівці.

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