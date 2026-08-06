Сибіга: Б’ємося за кожну ракету до Patriot, консультації щодо ліцензій тривають

Після зустрічі президентів України та США питання ліцензій треба продовжувати обговорювати з виробниками.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, наскільки непросто нині добиватися отримання ракет-перехоплювачів PAC-3 до зенітних ракетних комплексів Patriot. Про це глава МЗС сказав на спільній прескофнеренції з міністром закордонних справ Азербайджанської Республіки Джейхуном Байрамовим.

"Найбільш ключовим є вироблення чи розширення антибалістичних спроможностей. Це правда. На жаль, такий світ, такі геополітичні реалії, що в рік американська сторона може виробляти близько 600 ракет PAC-3. І маючи ситуацію на Близькому сході, ми розуміємо як непросто зараз нам отримувати, купувати, обмінювати і діставати ці ракети. Ми, буквально, б’ємося за кожну ракету і сьогодні у президента будуть ще окремі наради з цього приводу", - сказав Сибіга.

Він додав, що на цьому тижні в Києві відбувається нарада послів України і кожен посол на щоденній основі працює над отриманням ракет, особливо антибалістичних.

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"І з американською стороною ми працюємо, у тому числі, вже відбувалися і відбуватимуться консультації з цього питання ліцензій з виробниками. Там є декілька стейкхолдерів [зацікавлених сторін]. Відбулися принципові розмови президента України з президентом США. Тепер треба ще проговорити усі ці питання з усіма стейколдерами. Ці розмови тривають", - наголосив Сибіга.

Як нагадав Сибіга, президент України Володимир Зеленський визначив завдання максимально локалізовувати виробництво критичних видів озброєння в Україні з різними партнерами.

"І ця робота вже не просто започаткована. Вона в активній фазі, десь в перемовній, а десь – реалізація щодо розміщення виробництв критичних видів озброєння в Україні", - повідомив Сибіга.

Міністр відзначив, що Україна має позбавлятися залежності у цій надчутливій сфері від партнерів.

"Ми також розвиваємо свої національні програми, аби позбутись цієї залежності", - додав Сибіга.

Разом з тим, за словами міністра, враховуючи унікальний досвід України, "локалізація виробництва в Україні має максимально пришвидшити виробництво в силу різних причин і обставин".

"Якщо брати бюрократично, те, що ми робимо в Україні за місяць, в деяких країнах Європи забирає роки. І наші партнери це розуміють. І для них це вигідно, бо розміщення виробництва в Україні – це означає прямий доступ тестування цієї продукції на полі бою, а це - величезна перевага. Це теж українське надбання – наш досвід, наш відгук з поля бою", - підкреслив Сибіга.

Він пояснив, що цей досвід безцінний, бо українські воїни платять своєю кров’ю.

"Ми будемо і далі максимально прискорювати отримання ліцензій. У нас з деякими партнерами ці ліцензії отримано і певні виробництва налагоджено. Це чутлива сфера, і це неправильно озвучувати які – я думаю, що ворог буде бачити це на полі бою і відчувати", - наголосив Сибіга.

Виробництво ракет для Patriot в Україні

Як повідомляв УНІАН, у липні в Анкарі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трапмом. Американський лідер тоді заявив, що Україна може отримати дозвіл на виробництво перехоплювачів до Patriot.

Однак, на минулому тижні Трамп висловив сумнів у тому, що Україна отримає ліцензії на виробництво. Але, незважачюи на публічну риторику, за даними американських джерел, в США продовжують просувати можливість надання Україні дозволу на виробництво ракет-перехоплювачів до зенітних ракетних комплексів Patriot.

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