Стефанішину підозрюють в незаконному збагаченні на 13,9 млн грн: в НАБУ розкрили деталі

У користуванні підозрюваної у різний період перебували активи, оформлені на близьких осіб, а витрати перевищували доходи.

Ексвіцепрем’єр-міністра з питань євроінтеграції та колишнього посла України в Сполучених Штатах Америки Ольгу Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні на понад 13,9 млн грн та недостовірному декларуванні. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України.

Зокрема, за даними слідства, у її власності перебували дві квартири у ЖК "Файна Таун" вартістю майже 11 млн грн, які були зареєстровані на подругу.

Також у користуванні підозрюваної у різний період перебували активи, оформлені на близьких осіб. Зокрема:

Відео дня

квартира у столичному ЖК бізнес-класу "Львівська площа" (зареєстрована на матір);

паркомісце та кілька нежитлових приміщень у цьому ж ЖК (зареєстровані на батька);

автомобіль Mercedes-Benz GLC 220 d (зареєстрований на підлеглого).

"Відомості про це майно чиновниця не декларувала. Крім того, вона вела перемовини щодо купівлі будинку під Києвом орієнтовною вартістю 550 тис. дол. США. За планом, 250 тис. дол. США мали бути сплачені готівкою, а решта суми – шляхом передачі продавцю двох згаданих вище квартир у ЖК "Файна Таун", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як поінформували в бюро, від цієї угоди урядовиця відмовилася. Там допускають, що імовірно, через призначення на дипломатичну посаду за кордоном.

В НАБУ наголосили, що офіційні доходи підозрюваної не дозволяли їй придбати вказане майно, адже у період з початку 2024 року до середини 2025 року вона заробила близько 3,7 млн грн, проте лише з її банківських рахунків було витрачено орієнтовно 4,2 млн грн.

Наразі Стефанішиній повідомлено про підозру за статтею 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Справа Стефанішиної – що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США своїм указом від 3 липня.

Вона перебувала на посаді з 27 серпня 2025 року.

5 липня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили їй нову підозру.

Сьогодні, 6 липня, Вищий антикорупційний суд обрав Ользі Стефанішиній запобіжний захід – шість мільйонів гривень застави. Вона заявила, що не має таких коштів, але буде шукати.

Вас також можуть зацікавити новини: