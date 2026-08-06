Apple готує революцію: AirPods із камерами можуть з’явитися вже цієї осені

За даними Bloomberg, компанія вже завершує розробку нових AirPods із вбудованими камерами.

Apple може прискорити випуск нової версії AirPods із вбудованими камерами. Спочатку такі навушники очікувалися лише у 2027 році, але тепер компанія нібито розглядає можливість представити інноваційний пристрій уже цієї осені разом із новими iPhone, пише Bloomberg.

За даними джерела, мова йде не про камери для зйомки фото чи відео. Сенсори мають стати "очима" для Siri та системи Visual Intelligence. Навушники зможуть аналізувати навколишнє оточення, розпізнавати предмети перед людиною та надавати додаткову інформацію за допомогою штучного інтелекту.

Такий підхід виглядає набагато практичнішим, ніж постійно діставати iPhone, щоб активувати Visual Intelligence через камеру смартфона. Навушники завжди знаходяться на рівні голови, тому вони краще підходять для постійного аналізу навколишнього простору.

Відео дня

Через більш складне технічне наповнення така модель, ймовірно, буде дорожчою за нинішні AirPods Pro 3 за 249 доларів. Саме тому Apple нібито розглядає для неї назву AirPods Ultra, а не AirPods Pro 4. Такий брендинг дозволив би відразу виділити новинку як більш преміальний продукт.

Також цієї осені очікується прем’єра нового покоління розумних окулярів Meta. Якщо чутки підтвердяться, AirPods із камерами можуть стати спробою Apple вийти в той самий сегмент носимих гаджетів на базі штучного інтелекту ще до появи власних смарт-окулярів Apple Glass.

Раніше Bloomberg дізнався, що Apple представить одразу шість нових iPhone у 2027 році. Серед них – базовий iPhone 18, друге покоління iPhone Air та спеціальний iPhone до 20-річчя серії.

Нагадаємо, 1 вересня Тім Кук залишить посаду глави Apple після понад 15 років керівництва компанією – його місце займе Джон Тернус. Раніше він був віцепрезидентом з розробки апаратного забезпечення. Майбутній керівник, коментуючи майбутні продукти компанії, заявив, що Apple знову готова "змінити світ".

Вас також можуть зацікавити такі новини: