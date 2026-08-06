Перший лінкор Трампа коштуватиме дорожче суперавіаносця: названо приголомшливу ціну корабля

Очікується, що ціна ракетного лінкора USS Defiant перевищуватиме вартість авіаносця класу "Джеральд Р. Форд".

Вартість першого атомного ракетного лінкора Трампа, який отримав назву USS Defiant, може становити рекордні 23,4 млрд доларів (на 8 млрд доларів більше, ніж прогнозували ВМС США). Про це повідомляється у звіті Бюджетного управління американського Конгресу.

За словами фахівців порталу Defense Express, вартість нового корабля перевищуватиме вартість суперавіаносця класу "Джеральд Р. Форд", яку оцінюють у близько 22 млрд доларів (з урахуванням вартості розробки). Це зробить USS Defiant найдорожчим бойовим кораблем у всій світовій історії.

Вартість першого ракетного лінкора може зрости ще більше через виконання проєктних робіт паралельно з будівництвом. Такий підхід нерідко призводить до затримок у виробництві, а також необхідності переробляти вже виготовлені конструкції, механізми, вузли та інші компоненти корабля.

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Ще більш приголомшливою виглядає ціна проєктування та побудови 15 очікуваних кораблів класу Trump, яка згідно з розрахунками становитиме 275 млрд доларів.

З часом ціна лінкорів класу Trump знижуватиметься. За оцінками Конгресу, наступні 14 кораблів класу Trump у середньому коштуватимуть близько 18 млрд доларів за одиницю. Але навіть при цьому корабель залишатиметься одним із найдорожчих у світі.

Перспективи лінкорів Трампа у Defense Express оцінюють вкрай неоднозначно.

Фахівці вважають, що за кошти, необхідні для будівництва першого лінкора USS Defiant, можна збудувати вісім ракетних есмінців класу Arleigh Burke. Кожен із них оснащений 96 універсальними пусковими установками Mk 41, що загалом становить 768 пускових шахт.

Також експерти зазначають, що за 23,4 млрд доларів можна закупити близько 93 тисяч дронів типу Magura V5.

Лінкори класу Trump – довідка

Про створення перспективного типу кораблів президент США Дональд Трамп оголосив 22 грудня 2025 року. Кораблі хочуть побудувати в межах створення "нового золотого флоту".

Водотоннажність корабля оцінюють у понад 30 000 т. До складу екіпажу увійдуть 650–850 осіб. Головною особливістю атомних лінкорів класу Trump має стати потужне ракетне озброєння.

За словами президента США, "бойові кораблі будуть озброєні найсучаснішими артилерійськими та ракетними системами. Вони також отримають гіперзвукову зброю, сучасні електромагнітні рейкотрони та потужні бойові лазери".

Відомо, що лінкори планують оснастити 128 універсальними пусковими установками Mk 41, здатними запускати крилаті та зенітні ракети, а також 12 пусковими шахтами CPS для гіперзвукових ракет IRCPS – морської версії комплексу Dark Eagle.

Флот США – інші новини

Цього року Військово-морські сили США офіційно ввели до складу флоту останній прибережний бойовий корабель класу Freedom – USS Cleveland (LCS 31).

Кораблі прибережної зони класу Freedom були розроблені для виконання завдань у прибережних водах, зокрема боротьби з малими надводними цілями, підводними човнами та морськими мінами.

Деякі фахівці називають кораблі типу Freedom одним із найбільших провалів сучасних ВМС США – зокрема, через труднощі із силовими установками. Серед інших претензій – слабкий захист, надто дороге утримання та проблемна концепція змінних бойових модулів.

Однак найбільш провальним американським кораблем сучасності слід вважати не Freedom, а есмінець Zumwalt. Його основна проблема полягає в катастрофічній невідповідності між захмарною вартістю та практичною цінністю.

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