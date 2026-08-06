Дрон з вибухівкою біля українського Ан-24 в Лейпцигу: чи постраждали літак і люди

Український літак "Антонов" і жодна людина не постраждали після виявлення в аеропорту Лейпцига дрона з детонатором. Про це повідомили журналістам у пресслужбі МЗС України.
"За отриманою інформацією, у результаті інциденту ніхто не постраждав, а літаки української компанії не ушкоджені", - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.
При цьому, розслідування інциденту здійснюють Центральний підрозділ із протидії екстремізму Саксонії при Генеральній прокуратурі Дрездена та Поліцейський центр боротьби з тероризмом і екстремізмом Державного кримінального управління Саксонії.
"Дипломати та консули Посольства України в Німеччині перебувають на звʼязку з німецькими правоохоронними органами та представниками компанії "Антонов", очікують на подальшу інформацію щодо розслідування обставин інциденту", - сказано у повідомленні.
Інцидент у Лейпцигу - що відомо
Як повідомляв УНІАН, 4 серпня вночі незадовго до опівночі в аеропорту Лейпцига поруч з українським літаком "Антонов" знайшли безпілотник, що впав. Фахівці ідентифікували вантаж дрона як вибухівку. Усередині пакета також був детонатор. За даними фахівців, вибуху не сталося лише через несправність детонатора.