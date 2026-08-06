Нацбанк послабив гривню: офіційний курс валют на п’ятницю

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,67 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 7 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,76 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,67 гривні за один євро, тобто українська валюта втратила 4 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,79/44,82 грн/дол., а до євро - 51,71/51,73 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 6 серпня подешевшав на 1 копійку і складав 44,96 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,44 гривні за долар. Водночас середній курс євро до гривні зріс на 8 копійок і становив 51,90 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,29 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" не змінився і становив 44,90 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 5 копійок і складав 51,95 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,30 гривні, а євро - за курсом 50,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

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