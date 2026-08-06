Супутник 'спалив', як Росія захищає носії 'Калібрів' у Новоросійську

Російські підводні човни класу "Варшавянка" ховають під воду та прикривають спеціальними конструкціями для захисту від українських безпілотників.

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало нові супутникові знімки високої роздільної здатності військово-морської бази Росії в Новоросійську. На кадрах зафіксовано, як російські військові намагаються захистити дизель-електричні підводні човни проєкту 636.3 "Варшавянка", які є носіями крилатих ракет "Калібр".

На знімках видно, що всі три субмарини перебувають у напівзануреному положенні: над поверхнею води залишається лише рубка. Крім того, на двох човнах, пришвартованих у внутрішній бухті, встановлені так звані "мангали" – металеві захисні конструкції, які вже неодноразово використовувалися російськими військовими для захисту техніки від атак дронів.

Аналітики зазначають, що про встановлення таких конструкцій на підводні човни повідомлялося і раніше, однак нові супутникові знімки свідчать, що росіяни почали комбінувати одразу кілька способів захисту.

Відео дня

Завдяки напівзануреному положенню основний корпус субмарини прикриває товща води, яка може зменшити наслідки ударів морських або повітряних безпілотників, змушуючи їх детонувати ще на поверхні.

Водночас рубка залишається над водою, що дозволяє екіпажу потрапляти всередину човна та підключати його до берегових комунікацій. Саме для її додаткового захисту і встановлюють "мангали", адже в цій частині розміщені люки, висувні щогли та інші критично важливі елементи субмарини.

Водночас увагу привернула третя "Варшавянка", яка стояла окремо від причалу без захисної конструкції.

Автори аналізу припускають два можливі пояснення:

перше – човен міг готуватися до виходу в море, тому "мангал" тимчасово демонтували;

друга - це може бути підводний човен, який раніше, за повідомленнями української сторони, був уражений морським безпілотником SubSea Baby Служби безпеки України. У такому разі субмарину могли відвести від основного пірса, а встановлення додаткового захисту визнати недоцільним. Водночас ця інформація офіційно не підтверджена.

Російський флот у центрі уваги - останні новини

Нагадаємо, раніше російські військові натягнули антидронову сітку над рубкою одного із атомних підводних човнів проєкту 945А Північного флоту ВМФ РФ. В даному випадку мова про носій крилатих ПКР типу П-700 "Гранит", сумнозвісний "Курск" належав саме до цього проєкту.

Вас також можуть зацікавити новини: