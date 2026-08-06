На Дніпропетровщині люди вже кілька діб сидять без води: прем’єр відреагував

Відсутність води є наслідком аварії на магістральному водогоні.

У Марганці та навколишніх громадах Дніпропетровської області вже кілька діб відсутнє централізоване водопостачання. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький у Telegram.

"Це наслідок аварії на магістральному водогоні, а також не повної і не своєчасної реакції відповідальних посадових осіб. Жорсткі висновки будуть зроблені найближчим часом", - ідеться в повідомленні.

Корецький зазначив, що місцева влада та відповідальні міністерства працюють над прискоренням ремонту обладнання на магістральному водогоні, забезпеченням подачі технічної води та підвозом питної води місцевому населенню. За його словами, проблема забезпечення мешканців водою має бути вирішена сьогодні.

Відео дня

Проблеми з водою в Україні – останні новини

Міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що новою ціллю російських окупантів стали системи водопостачання України.

Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв розповідав, що російські окупанти можуть надавати перевагу ударам по більш пріоритетним цілям влітку, ніж енергосистема. Зокрема, будуть намагатися залишити міста без води, що в спеку стало б критично складним викликом для України.

Вас також можуть зацікавити новини: