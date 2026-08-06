У Сумах прямо в парковій зоні знайшли 500-кілограмовий російський КАБ (відео)

Авіабомба, оснащена модулем планування і корекції, дивом не вибухнула після падіння.

У Сумах знайшли 500-кілограмову російську авіабомбу з модулем планування і корекції, яка не вибухнула після падіння.

Як повідомив відділ комунікації поліції Сумської області, авіабомбу виявили в одній із зелених зон міста. Зазначається, що знешкоджувати 500-кілограмову авіабомбу прибули вибухотехніки та фахівці-сапери зі спеціальною технікою.

Начальник управління вибухотехнічної служби Головного управління Нацполіції в Сумській області Ігор Черняк розповів, що півтонна фугасна авіабомба оснащена універсальним модулем планування і корекції, яку люди називають КАБом.

Така бомба, за його словами, здатна подолати десятки кілометрів у повітрі і вразити намічену ворогом ціль.

"Зброя дуже потужна і небезпечна, проте, на щастя, саме ця не спрацювала. Отримавши повідомлення про її місце знаходження, ми спільно з колегами рятувальниками прибули на місце, оточили територію навколо, аби не постраждали люди, та провели знешкодження бомби. Потім, за допомогою спеціальної техніки Головного управління ДСНС в Сумській області бомбу було вивезено на спеціальний майданчик для подальшого знищення", – заявив Черняк.

Ворожі удари КАБами по Сумах – останні новини

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 6 серпня окупанти завдали масованого удару керованими авіабомбами (КАБами) по цивільній інфраструктурі Сум. Уражено житлові мікрорайони та інфраструктуру. Зокрема, внаслідок масованого авіаудару пошкоджено ТЦ, 5 магазинів, скління вікон 10 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 5 легкових автівок. Також поранення дістали 12 людей, відомо, що їхній стан задовільний.

Крім того, РФ завдала ударів й по інших містах України. Зокрема у Комишанах на Херсонщині російський FPV-дрон влучив у автобус, який перевозив працівників на поле. Внаслідок удару поранення отримали шестеро людей, повідомили в міській військовій адміністрації Херсону.

Також зранку, 6 серпня, РФ атакувала житлову забудову у Запоріжжі. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про щонайменше двох постраждалих внаслідок російської атаки.

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