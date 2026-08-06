Українець у Німеччині шпигував за оборонним підприємством, його затримали

Чоловік робив та надсилав фото завода кураторам з іноземної спецслужби.

У Німеччині заарештували 33-річного громадянина України, якого підозрюють у зйомці виробника озброєнь в Баварії з метою "підготовки актів диверсії". Він діяв на замовлення іноземної спецслужби. Про це поліція Баварії заявила в четвер, 6 серпня, пише Deutsche Welle.

Затримали українця 2 серпня у регіоні Тюрингія. Наступного дня слідчий суддя дільничного суду Мюнхена видав ордер на арешт. Чоловіка помістили до слідчого ізолятора в Баварії.

Правоохоронці підозрюють, що він є так званим "агентом низького рівня" розвідувальної служби іноземної держави, не уточнюючи, на яку саме спецслужбу міг працювати чоловік. За даними поліції, українець, ймовірно, зробив фото підприємства в червні цього року й передав своїм замовникам. Його взято під варту на час очікування судового розгляду.

Відео дня

Розслідування проводиться за участі правоохоронців, спецслужб, а також нового Об'єднаного центру протидії гібридним загрозам (GAZ Hybrid). Його було створено цього літа, у червні.

Інцидент в аеропорту Лейпцига

Нагадаємо, що у середу, 5 серпня, поблизу українського транспортного літака Ан-24 в аеропорту Лейпцига було знайдено дрон з вибуховою речовиною. Виявилося, що детонатор у цьому виробі був зламаний. Однак навмисно чи випадково - наразі невідомо. При цьому зазначається, що у тій частині аеропорту перебувало чотири українських літаки.

ЗМІ відзначали, що аеропорт у Лейпцигу став "європейською базою" для українських транспортників. А також - перевалочним пунктом для поставок до Києва.

У МЗС України наголосили, що під час інциденту не постраждали ані люди, ані обладнання. Літак теж лишився неушкодженим. Розслідування триває.

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