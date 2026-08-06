Судноплавство через Баб-ель-Мандебську протоку майже повністю зупинилося, – Reuters

Експерти попереджали, що Іран може заблокувати цей стратегічний шлях.

Судноплавство через Баб-ель-Мандебську протоку, яка є одним із ключових морських торговельних вузлів, суттєво скоротилося порівняно з попереднім днем. Про це свідчать дані моніторингу судноплавства, повідомляє Reuters.

5 серпня через Баб-ель-Мандебську протоку пройшло лише одне вантажне судно – суховантаж під прапором Багамських островів. Для порівняння, днем раніше цією морською артерією прослідувало 20 таких суден.

Підтримувані Іраном єменські хусити 5 серпня заявили, що завдали ракетного удару по саудівському нафтовому танкеру біля узбережжя портового міста Янбу на Червоному морі. Також вони повідомили про ще одну ракетну атаку на саудівський нафтовий танкер в Аденській затоці. Саудівська Аравія не підтвердила жоден із цих інцидентів.

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З минулого місяця єменські хусити запровадили морську блокаду Саудівської Аравії в Червоному морі. Вони заявляють, що це відповідь на нібито блокаду Ємену з боку Ер-Ріяда. Влада Саудівської Аравії відкидає ці звинувачення.

Баб-ель-Мандебська протока - критично важливий морський вузол, що з'єднує Червоне море з Аденською затокою та Індійським океаном. Вона є невіддільною частиною найкоротшого торговельного маршруту між Європою та Азією (через Суецький канал), забезпечуючи глобальні постачання енергоносіїв і товарів.

На думку фахівців, перекриття Баб-ель-Мандебської протоки може спровокувати глобальну логістичну та енергетичну кризу. Вони попереджають, що блокада призведе до різкого подорожчання пального на світових ринках.

Складною також залишається ситуація в Ормузькій протоці. За даними Kpler, 5 серпня через цю протоку пройшли лише два судна. Одне з них – завантажений вугіллям балкер під прапором Панами, який увійшов до протоки. Інше – судно для перевезення сировинних вантажів під прапором Маршаллових Островів, яке залишило протоку. Для порівняння: 4 серпня цим маршрутом пройшли вісім суден.

Ситуація на Близькому Сході – останні новини

Раніше Fortune писав, що Україна, ймовірно, допомагає США посилити морську ізоляцію Ірану, завдаючи ударів по суднах у Каспійському морі. Видання проаналізувало нещодавню атаку України на іранське судно та реакцію сторін на цей інцидент.

Автор матеріалу нагадав, що президент Зеленський публічно підтвердив удар, заявивши, що Іран підтримує РФ у війні проти України, а Москва, своєю чергою, допомагає Ірану у війні зі США.

А нещодавно ексрадник американського лідера Джон Болтон наголосив, що війни в Ірані та Україні від самого початку були взаємопов'язаними конфліктами.

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