Порошенко подякував Меркель за підтримку України під час cаміту G20

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це Порошенко сказав під час телефонних консультацій з Меркель.

За словами президента, Україна відчула сильну підтримку з боку країн ЄС, США, Канади та Австралії.

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Порошенко та Меркель обговорили ситуацію на Донбасі. Вони погодились, що продовження роботи тристоронньої контактної групи є важливим механізмом, який може забезпечити виконання Мінських домовленостей задля мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях.

Також Порошенко повідомив про підписання коаліційної угоди за участі п’яти проєвропейських партій. В Україні вже найближчим часом буде сформовано новий уряд, який працюватиме над виконанням плану реформ, сказав глава держави.

Співрозмовники обговорили енергетичні питання та питання європейської інтеграції. Зокрема, президент України розповів про свій вчорашній візит до Республіки Молдова, метою якого було висловити підтримку євроінтеграційним прагненням цієї країни, яка одночасно із Україною підписала Угоду про асоціацію з ЄС 27 червня цього року.

Як повідомляв УНІАН, 15-16 листопада на саміті «Великої двадцятки» в астрілійському Брісбені дії президента РФ Володимира Путіна щодо України критикували президент США Барак Обама, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр Австралії Ебботт, прем'єр Великої Британії Девід Кемерон. А прем'єр Канади Стівен Гарпер сказав Путіну прямо: "Забирайтеся геть з України!".

Після цього Путін достроково залишив саміт. Він пояснив, що з саміту поїхав через те, що хоче поспати.