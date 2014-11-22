Кучма: федералізація, яку пропонує Путін, зруйнує Україну

Заяву президента РФ Володимира Путіна про необхідність федералізації України не можна розглядати як шлях до врегулювання ситуації на Донбасі. Це відвертий ультиматум.

Про це ZN.UA розповів колишній український президент Леонід Кучма.

"Мета його (Путіна - ред.) одна - позбавити Україну права на самостійну внутрішню і зовнішню політику. Це спроба загнати нашу державу в "сіру зону", щоб зберегти політичний та економічний вплив на неї. Тим самим Кремль фактично визнає, що використовує ситуацію на Донбасі для тиску на Україну", - зазначив Кучма

У той же час, колишній президент зазначив, що федералізація України не менш небезпечна, ніж військова агресія. За його словами, в нинішніх умовах вона буде означати руйнування держави.

"Небезпека федералізації щодо Донбасу полягає в тому, що вона не враховує інтересів простих громадян. Нею хочуть скористатися у власних інтересах самозвані "регіональні лідери"", - наголосив Кучма.

За його словами, наслідки цього вже добре видно на прикладі катастрофічної ситуації в "ДНР" і "ЛНР". "Це наочний негативний приклад загрози федералізації для української державності", - резюмував він.

Нагадаємо, цього тижня президенти України і Росії запропонували своє публічне бачення врегулювання військового конфлікту на Донбасі. Путін висловив здивування, чому Україна не хоче федералізації.

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Тим часом Порошенко підписав указ "Про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій і Луганській областях". Що, по суті, означає повну економічну блокаду окупованих територій Донбасу.