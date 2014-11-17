Путін висловлюється за федералізацію України

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому каналу ARD. «Україна - складна країна, і не тільки за етнічним складом, але і за процесами її формування в сьогоднішньому вигляді. Чи є майбутнє, і яке воно? Я думаю, звичайно, є. Це велика країна, великий народ, 43-44 млн людей населення. Це велика європейська країна з європейською культурою», - сказав Володимир Путін.

Читайте такожПутін в інтерв'ю німецькому телеканалу уникнув відповіді про підтримку бойовиків зброєю

«Ви знаєте, не вистачає тільки одного. Не вистачає, мені здається, розуміння того, що щоб бути успішними, стабільними, процвітаючими, потрібно, щоб всі люди, які на цій території проживають, якою б мовою вони не говорили (угорською, російською, українською або польською), відчували, що ця територія - їх Батьківщина. Для цього вони повинні відчути, що вони можуть реалізувати себе повноцінно тут не гірше, ніж на інших територіях, а може бути, навіть в чомусь краще. Тому я не розумію такого небажання деяких політичних сил в Україні навіть слухати про можливість федералізації», - сказав він.

При цьому він вважає, що висловлювання не про «федералізацію», а про «децентралізацію» є грою слів. «Це ж все гра словами. Треба зрозуміти, що вкладається в ці поняття: децентралізація, федералізація, регіоналізація. Можна понапридумувати ще десяток слів. Потрібно, щоб люди, які проживають на територіях, зрозуміли, що вони на щось мають права, що вони щось можуть вирішувати самостійно у своєму житті», - сказав він.