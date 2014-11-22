Вчора бойовики більше 100 разів обстріляли з "Градів" населені пункти Луганщини

Вчора, 21 листопада, бойовики провели 105 залпів з систем залпового вогню "Град" по населених пунктах і блокпостах Збройних Сил України в Луганській області.

Як повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook начальник прес-служби Головного управління МВС Тетяна Погукай, бойовики з території сел. Весела Гора (підконтрольної терористам) з «Граду» обстріляли блокпост ЗСУ, розташований на західній околиці сел. Вільхове Станичний-Луганського району; також обстріляли блокпост ЗСУ, розташований на північній околиці сел. Макарове Станичний-Луганського району; з території Первомайська зробили 40 пострілів з "Граду" по території Попасної; з території Кіровська провели 30 пострілів по блокпосту ЗСУ, розташованому біля сел. Новотошківське Попаснянського району; з території Первомайська зробили мінометний обстріл (5 пострілів) по блокпосту ЗСУ, розташованому на автодорозі "Попасна - Артемівськ"; з території сел. Весела Гора зробили 11 пострілів по блокпосту ЗСУ в Щасті; ще 19 пострілів здійснили по території блокпоста, розташованого біля Луганської теплоелектростанції в Щасті.

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