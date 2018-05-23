У МЗС РФ влаштували істерику через останній візит Волкера на Донбас

На думку речниці МЗС РФ Марії Захарової, «підтримка Волкера сприймається українською владою як очевидна індульгенція на військові авантюри».

У МЗС РФ звинуватили спецпредставника Держдепартаменту США Курта Волкера в тому, що він «підкидає дров у багаття» у конфлікті на Донбасі, оскільки підтримує надання Україні оборонного озброєння.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на брифінгу заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

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«Замість того, щоб вимагати від Києва припинити ескалацію військової напруженості, нагадати українському керівництву про виконання його зобов'язань за Мінськими угодами, пан Волкер традиційно озвучив на наш погляд одіозні тези, серед них відмова американського посланника від самого факту існування республік Донбасу», - сказала Захарова , коментуючи візит Волкера до України, зокрема на лінію зіткнення на Донбасі.

За її словами, без прямого діалогу з представниками «республік» «неможливо просунутися у врегулюванні конфлікту, чи щодо кроків у сфері політики, безпеки чи дискусій про присутність у регіоні сил ООН».

«Підіграючи цьому мілітаристському настрою Києва і відкрито лобіюючи ідею поставок туди летальних озброєнь, що, безумовно, не принесе миру в розв'язання цієї ситуації, не лише пан Волкер підкидає дров у багаття, а й асоціює себе з однією зі сторін конфлікту, це очевидно», - впевнена Захарова.

Вона заявила, що тим самим ставиться під сумнів роль Волкера як посередника у «внутрішньоукраїнській кризі».

«Мабуть, не випадково після візиту американського гостя Збройні сили України активізували провокації в районі Донецької фільтрувальної станції, під Горлівкою і в ряді інших населених пунктів. Підтримка Волкера сприймається українською владою як очевидна індульгенція на військові авантюри», - вважає Захарова.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня Волкер прибув з візитом до України, в рамках якого відвідав Донбас.