Бойовики нарощують інтенсивність обстрілів - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

Читайте такожЗа добу зафіксовано 70 обстрілів сил АТО, втрат немає”У зоні проведення АТО на Донецькому, Луганському, Дебальцевському та Маріупольському напрямках ситуація залишається напруженою. Кількість обстрілів українських позицій не змінилася, відмінність стосується інтенсивності на окремих ділянках”, - сказав Польовий.

За його словами, бойовики обстрілювали українські позиції і блокпости з установок ”Град”, артилерії, мінометів, танків і стрілецької зброї.

Як зазначив Польовий, у відповідь українські військові були змушені 28 разів застосовувати артилерію на придушення вогневих точок.

”За оперативними данними, бойовики несуть значні втрати, що змушує їх маневрувати”, - сказав Польовий.