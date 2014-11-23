Сьогодні зранку в Пісках загинув боєць батальйону ОУН

Про це повідомили УНІАН у Проводі Організації українських націоналістів.

В ОУН висловили співчуття родині та близьким загиблого.

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