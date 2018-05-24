Журналістка пояснила причину демаршу морпіхів перед Порошенком

На думку журналістки, військові хочуть змін по суті, а не лише за формою.

Дискусію довкола демаршу бійців Феодосійського окремого батальйону морської піхоти під час урочистої церемонії за участю президента України Петра Порошенка в Миколаєві "не варто зводити до кольорів, знаків та історії".

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Про це на сторінці у Facebook написала журналістка Ольга Решетилова. "Припиніть вдавати, що ви не розумієте, про що були вчорашні чорні берети. Не зводьте дискусію до кольорів, знаків, історії", - наголосила вона.

Також волонтер закликала не перекручувати ситуацію з відмовою морпіхів змінити берети.

"Демарш морпіхів не про те, щоб зберегти стару символіку. Він про те, що військові не хочуть одягати нові символи на стару, "совкову" армію. Вони хочуть змін по суті, а не лише за формою", - додала Решетилова.

Як повідомляли ЗМІ, 23 травня бійці Першого Феодосійського Окремого батальйону морської піхоти виступили проти зміни кольору берета й влаштували демарш під час урочистої церемонії за участю Порошенко, вишикувавшись перед президентом і керівництвом армії в чорних беретах.