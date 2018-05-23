Бійці батальйону морської піхоти влаштували демарш перед Порошенком через зміну кольору берета - ЗМІ (фото)

Морські піхотинці увійшли в парадний стрій під час урочистостей у чорних беретах.

Бійці Першого Феодосійського Окремого батальйону морської піхоти виступили проти зміни кольору берета. Про це повідомляє екс-військовослужбовець батальйону.

"Морські піхотинці не зраджують традиціям! Сьогодні в рамках урочистостей у день морської піхоти в Миколаєві відбувалася зміна кольору берета і символіки морської піхоти України. Морські піхотинці 1-ФОБМП відмовилися зраджувати присязі й увійшли в парадний стрій під час урочистостей в своїх українських чорних беретах. Збереження символіки є символом збереження боєздатності і традицій, залишків колективів, які вели і ведуть боротьбу з ворогом, і не тільки в лавах морської піхоти, а й у всіх ЗСУ ", - написав він.

За даними джерел InfoResist, група військовослужбовців вийшла на плац і вишикувалася перед президентом і керівництвом армії в чорних беретах. Так вони продемонстрували протест проти нових військових головних уборів.

Один з чинних військовослужбовців повідомив подробиці протесту.

"Є кілька причин такого вчинку. Одна з них - погане ставлення до військовослужбовців. Ми проти фасадної реформи в армії. Командування не дорожить особовим складом. Їм все одно, піде людина чи ні. Який у неї бойовий досвід. У них звичайна відмазка - завжди знайдуть нову людину. Це радянський підхід до управління колективами, він не підходить у воєнний час", - говорить він.

За його словами, цю проблему намагалися піднімати раніше, але вона ігнорувалася.

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"Це питання, якщо і піднімалося, то воно піднімається не вищими чинами, а старшинами і матросами, деякими офіцерами. Протягом декількох місяців ветерани морської піхоти писали листи до військових частин - намагалися вплинути на це питання. Як я розумію, нашому командуванню була команда взагалі замовчувати цю ситуацію і не обговорювати це питання. І у зв'язку з цим загострювалася обстановка. І ми прийшли до того, що було оголошено цей захід і особовий склад, ветерани прийняли рішення саботувати це красиво, культурно. Ми хотіли показати, що ми не якийсь набрід, у нас є своя думка і ми не суперечимо ніяким наказам нашого командування. Вже почалися погрози "якщо ви зробите, вас всіх звільнять", - розповідає морпіх.

Також він додав, що їх усіх викликали до частини - зараз туди приїде командування армії.

"Зараз буде розбір польотів у військовій частині. Приїде командувач, міністр. Не знаю, чим закінчиться. Це не одноразова акція. Вона не стосується беретів, це комплексна проблема", - додає він.

За словами морпіха, цей протест підтримало близько 100 членів особового складу батальйону.

"Старшинський, матроський і деякі офіцери нашого батальйону підтримали цю акцію. Командири намагалися перешкодити цьому. У цій акції взяло участь близько 100 осіб", - резюмував він.

За даними джерел InfoResist в батальйоні, частина учасників протесту вчора самовільно залишила розташування частини. Деякі з протестувальників вже не служать у морській піхоті.

Водночас командувач ВМС Ігор Воронченко відмовився коментувати дану ситуацію. Телефон командувача морської піхоти Юрія Содоля не відповідає. Прес-служба ВМС недоступна для коментарів.

Нагадаємо, що протягом останніх декількох місяців в інтернеті розгоралася суперечка з приводу кольору берета морської піхоти.

Нагадаємо, відсьогодні морські піхотинці Військово-морських сил ЗСУ будуть носити берети кольору морської хвилі. Про це 23 травня під час урочистостей з нагоди 100-річчя створення морської піхоти, які проходять у Миколаєві, заявив президент України Петро Порошенко.