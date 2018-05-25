У МВС прокоментували побиття британських фанатів у Києві: "На жаль, є ідіоти"

Охорону правопорядку в Києві через інцидент з фанатами "Ліверпуля" додатково не посилюватимуть.

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив, що ситуація з безпекою для іноземних фанів у Києві нагнітається, а в інциденті з уболівальниками "Ліверпуля" немає нічого незвичайного.

Про це він заявив у коментарі журналістам у кулуарах парламенту, пише "112 Україна".

"Давайте знизимо оберти, тому що мені це нагадує нагнітання. Нічого страшного і нічого ультраординарного не сталося. На жаль, є ідіоти (інакше я назвати цих людей не можу), яким, напевно, ніде себе проявити, крім таких ганебних вчинків, які не прикрашають, з огляду на цю ситуацію, Київ і Україну. Але це стандартна ситуація, яка час від часу відбувається скрізь", - так Шкіряк прокоментував нічне побиття фанатів англійської команди в Києві.

Він також зазначив, що у зв'язку з інцидентом немає необхідності в посиленні охорони правопорядку в столиці, оскільки нині в Києві за ним стежить достатня кількість правоохоронців.

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Побиття фанатів також прокоментувала посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф. На своїй сторінці у Twitter вона зазначила, що британська сторона за фактом інциденту контактує з українською владою і готова надати необхідну консульську допомогу в разі такої необхідності. Водночас, за даними дипломата, потерпілі фанати стаціонарного лікування не потребують.

Regarding last night's incident with #Liverpool fans in #Kyiv. We have been in contact with the authorities, 2 locals were detained and no fans required hospital treatment. We stand ready to provide consular assistance, as required. #UCLFinal2018 — Judith Gough (@JudithGoughFCO) May 25, 2018

Нагадаємо, 24 травня в Києві в закладі на вул. Великій Васильківській було здійснено напад на вболівальників англійського футбольного клубу "Ліверпуль", які приїхали до української столиці на фінал Ліги чемпіонів. Повідомлялося, що група із 20 хуліганів у масках кидала в англійських фанатів столи і стільці, вболівальники зазнали порізів і ран голови та шиї. За фактом поліція затримала двох осіб, однак після доставки до відділення ті відмовилися коментувати свої дії. Своєю чергою потерпілі не стали писати заяви. Зрештою щодо двох порушників склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство.

Згодом у прес-службі столичної поліції повідомили, що за фактом бійки було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України ("Групове хуліганство"). Обставини та учасників інциденту встановлюють.