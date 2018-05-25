У Києві 20 хуліганів у масках напали на уболівальників "Ліверпуля" (фото, відео)

За даними видання Mirror, група з 20 хуліганів в масках атакувала вболівальників, які перебували в ресторані Rooster, розташованого неподалік від стадіону "Олімпійський".

Увечері, 24 травня, в Києві група невідомих у масках напала на уболівальників "Ліверпуля", які приїхали в українську столицю на фінал Ліги чемпіонів. Інцидент стався близько 20.30 годин.

Про це пише британський таблоїд Mirror.

За даними видання, група з 20 хуліганів в масках атакувала вболівальників, які перебували в ресторані Rooster, розташованому неподалік від стадіону "Олімпійський". Футбольним фанам довелося використовувати столи і стільці, щоб захистити себе від атак людей в масках, які штурмували заклад".

За словами вболівальників англійського клубу нападники кидали в них шматки скла та інші предмети. В результаті інциденту кілька фанатів отримали порізи голови і шиї.

"Ми просто обідали і були занурені у свої справи, коли стався напад... Я приїхав сюди зовсім не для цього, а щоб подивитися футбол. Ми приїхали в Київ буквально 4 години тому і вже зазнали нападу, це було жахливо", - розповідає один з потерпілих.

Поліція склала два адмінпротоколи на нападників, повідомляє прес-служба відомства.

«Правоохоронці затримали двох осіб, котрі брали участь у бійці, і до управління поліції доставили двох постраждалих іноземців. Під час спілкування затримані відмовилися надавати будь-які пояснення щодо події, посилаючись на норми статті 63 Конституції України, а потерпілі - відмовилися від написання заяв», - розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин.

На цей час на двох затриманих склали адміністративні протоколи за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомляв УНІАН, фінал Ліги чемпіонів УЄФА серед чоловіків відбудеться 26 травня в 21:45 на НСК «Олімпійський». У фінал вийшли ФК «Реал Мадрид» (Іспанія) і ФК «Ліверпуль» (Великобританія). Публічна трансляція буде організована на Контрактовій площі.