Порошенко звільнив заступника голови СБУ

Відповідний указ голови держави № 891/2014 від 24 листопада опублікований на президентському сайті.

Левуса звільнено у зв`язку з обранням його народним депутатом.

Читайте такожЗ Кабміну звільнили обраних нардепами чиновників”Звільнити Левуса Андрія Мар`яновича з посади заступника голови Служби безпеки України у зв`язку з обранням його народним депутатом України”, - йдеться в указі.

Як повідомляв УНІАН, Левус пройшов до верховної ради за списком партії «народний фронт».