Порошенко звільнив заступника голови СБУ

16:47, 24 листопада 2014
Політика
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Президент Петро Порошенко звільнив Андрія Левуса з посади заступника голови Служби безпеки України.

Заступник голови СБУ пішов до Ради / Фото УНІАН

Відповідний указ голови держави № 891/2014 від 24 листопада опублікований на президентському сайті.

Левуса звільнено у зв`язку з обранням його народним депутатом.

Читайте такожЗ Кабміну звільнили обраних нардепами чиновників”Звільнити Левуса Андрія Мар`яновича з посади заступника голови Служби безпеки України у зв`язку з обранням його народним депутатом України”, - йдеться в указі.

Як повідомляв УНІАН, Левус пройшов до верховної ради за списком партії «народний фронт».

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