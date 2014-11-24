Порошенко звільнив заступника голови СБУ
16:47, 24 листопада 2014Політика
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Президент Петро Порошенко звільнив Андрія Левуса з посади заступника голови Служби безпеки України.
Заступник голови СБУ пішов до Ради / Фото УНІАН
Відповідний указ голови держави № 891/2014 від 24 листопада опублікований на президентському сайті.
Левуса звільнено у зв`язку з обранням його народним депутатом.
Читайте такожЗ Кабміну звільнили обраних нардепами чиновників”Звільнити Левуса Андрія Мар`яновича з посади заступника голови Служби безпеки України у зв`язку з обранням його народним депутатом України”, - йдеться в указі.
Як повідомляв УНІАН, Левус пройшов до верховної ради за списком партії «народний фронт».
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