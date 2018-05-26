Однією з тез найбільш жорсткої доповіді по Росії за останні роки в ПА НАТО була "час для змін настав" - Фріз

За словами голови парламентської делегації в ПА НАТО, Росія змінює тактику і прагне бачити світ «постійного сірого».

Однією з тез найбільш жорсткої доповіді по Росії за останні роки в ПА НАТО, представленої старшим радником НАТО по Росії і Балканах Робертом Пшелом, була «час для змін настав».

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Як інформує прес-служба БПП, про це на своїй сторінці у Facebook написала голова парламентської делегації в ПА НАТО Ірина Фріз, яка перебуває на Парламентській асамблеї НАТО, що проходить у Варшаві.

«Колись ми говорили про партнерство з Росією. Сьогодні в нас є різні варіанти відповідей на це», - зазначив Пшел. «Стратегія відмежуватися від світу - це стратегія слабкого. Вже 68% бізнесменів Росії називають економічну ситуацію всередині РФ катастрофічною», - додав він.

Дослідник також зазначив, що «ми не можемо проводити політику щодо країни, якої більше немає в тому вигляді, в якому вона себе презентувала раніше. Не можна дивитися на Росію з романтикою в очах, лише з точки зору літератури та мистецтва, потрібно називати речі своїми іменами. Забути про «ихтамнет» і діяти адекватно новим викликам».

За словами Фріз, Росія змінює тактику й відходить від правила говорити на біле чорне і навпаки. Сьогодні Росія прагне створити хаос і бачити світ «постійного сірого», в якому легше маніпулювати.

Також Фріз повідомила, що британський парламентарій лорд Джон Джоплінг у своїй доповіді «Протидія гібридним загрозам, що виходять від Росії: актуалізація» зробив системний аналіз практично всього спектру гібридних загроз, джерелом походження яких є Росія. «Достатньою мірою представлена картина гібридної війни, яку Росія веде проти України, а також засоби протидії цій загрозі, зокрема за допомогою НАТО», – написала народний депутат.

За словами Фріз, лорд Джоплінг, посилаючись на відомого коментатора, підсумував доповідь, що у Кремля два обличчя – «хочуть керувати, як Сталін, а жити, як Абрамович». «Ми маємо зробити все, щоб російські плутократи не мали можливості ховати свої брудні гроші в країнах Заходу», – процитувала слова лорда Джоплінга Фріз.