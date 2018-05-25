Росія має понести відповідальність за збиття літака MH17 - Держдепартамент

В США закликають до правосуддя у справі катастрофи Малазійського літака.

Росія має понести відповідальність за збиття малайзійського літака «Боїнг 777» (рейс MH17) у небі над Донецькою областю в липні 2014 року.

Про це йдеться у заяві речниці Держдепартаменту США Хезер Науерт, розміщеній на сайті установи.

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"Сполучені Штати мають повну довіру до висновків Спільної слідчої групи, які були представлені 24 травня державним прокурором Нідерландів: зенітно-ракетна установка, застосована для збиття літака малайзійських авіаліній рейсу MH17, належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Російської Федерації, що базується в Курську", - заявила Науерт.

"Cьогоднішнє оголошення підтверджує та доповнює деталі того, про що ми говорили з перших днів цієї трагедії: рейс MH17 був збитий зенітною ракетою "Бук" російського виробництва класу "земля-повітря" з території на сході України, яка контролюється Росією та керованими Росією силами", - зазначається у заяві.

"Ми нагадуємо про вимогу Ради безпеки ООН, що ті, хто винен... мають понести відповідальність, і що усі країни мають повною мірою співпрацювати в зусиллях для встановлення відповідальності. Ми закликаємо Росію, в першу чергу, дотримуватися і виконувати резолюцію 2166 (2014) Ради безпеки ООН", - наголосила речниця.

Також вона підкреслила, що США не мають сумнівів у тому, що кримінальна система правосуддя Нідерландів здатна притягнути винних до відповідальності чесним і справедливим чином.

"Ми знову висловлюємо наші найглибші співчуття родинам та друзям жертв і закликаємо до правосуддя від імені 298 невинних цивільних осіб, яких позбавили життя того дня", - додала Науерт.

Довідка УНІАН. Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17, було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук» російського виробництва.

Кримінальним розслідуванням трагедії займається спільна слідча група, до якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України.

Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак було збито з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським ЗРК «Бук», ввезеним до України з РФ. Місце запуску ракети - селище Первомайське, яке перебувало під контролем проросійських терористів. Згідно з доповіддю, підозрюваними є близько 100 осіб.

Країни-учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів.

7 липня 2017 року Україна і Нідерланди підписали угоду про створення правових підстав для розгляду справи про катастрофу. Відповідно до угоди, переслідування осіб, винних у катастрофі, здійснюватиметься в рамках національної судової системи Нідерландів.

22 березня 2018 року уряд Нідерландів спрямував до парламенту законопроект, який дозволяє судове переслідування на території країни будь-яких підозрюваних у справі катастрофи рейсу MH17. Закон дозволить підозрюваним поставати перед судом, зокрема й за відеозв'язком, якщо їхня видача буде ускладнена. Процес має відбуватися в окружному суді Гааги.