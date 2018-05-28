У Канаді запропонували надати Україні зброю на 9,5 мільйонів доларів

Військове обладнання включає рушниці, автомати, легкі міномети та протитанкові ракети.

Канадські консерватори під проводом Ендрю Шира виступають за те, щоб федеральний уряд надав Україні канадське військове обладнання на суму 9,5 мільйонів доларів, яке спочатку призначалось для курдських сил, щоб допомогти їм в боротьбі проти ісламських бойовиків в Іраку.

Про це повідомляє "Новое время".

Військове обладнання включає рушниці, автомати, легкі міномети та протитанкові ракети.

Уряд Канади під головуванням Джастіна Трюдо оголосив, що надасть курдськими силам зброю ще 15 місяців тому. Однак виникли проблеми з отриманням схвалень від уряду Іраку а також із запевненнями, що зброю буде відповідно захищено і вона не опиниться в руках воєнізованих груп, яких звинувачують у скоєнні військових злочинів в Іраку.

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Наразі зброя залишається у сховищах Збройних Сил Канади в Монреалі.

Консерватори запевняють, що цю зброю варто надіслати Україні.

"Вони дозволяють цій зброї перебувати у сховищах, збирати пил, а тим часом, насильство в Україні загострюється. Замість того, щоб ця зброя псувалась, давайте передамо її до рук людей, які можуть її використати", – заявляє депутат парламенту Канади від Консервативної партії Джеймс Безан.

Раніше уряд України звертався до Канади про надання оборонної зброї, але уряд Трюдо не взяв на себе таких зобов’язань, хоча і дозволив експорт канадської зброї до України півроку тому.