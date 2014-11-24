Мерія Полтави нарахувала 31 тис. грн збитків від ламання сокирою дверей нардепом Капліним

Про це міститься в проект рішення виконкому Полтавської міськради «Про питання діяльності виконавчого комітету Полтавської міської ради» і який буде розглянуто наступної п’ятниці.

Згідно документа, членам виконкому пропонується «затвердити висновок експертного будівельно-технічного дослідження № 12 щодо визначення розміру збитків, нанесених майну в приміщеннях другого поверху будівлі за адресою: м. Полтава, вулиця Жовтнева, 36, виконаний експертом Федоровим Дмитром Федоровичем 24.11.2014 року». Експерт оцінив збитки в сумі 31 тисяча 142 гривні.

Заступнику міського голови, керуючому справами виконавчого комітету Юрію Левченку доручено організувати вчинення дій щодо відшкодування збитків, нанесених майну.

Читайте такожМер Полтави заявляє, що депутат Капліним вкрав із його кабінету цінні речі

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада близько 20 інвесторів будівництва соціального будинку в Полтаві за адресою Героїв Сталінграда, 8-а, прийшли під стіни Полтавської міської ради, щоб вимагати від влади якнайшвидшої здачі будинку в експлуатацію.

Також полтавці незадоволені тим, що на найближчій сесії міськради депутати приймуть передачу будинку на обслуговування експлуатуючим організаціям і не дають можливість створити ОСББ.

Спочатку делегація вимагала зустрічі з мером, але секретар повідомила, що він відсутній, як і його перший заступник. Тоді Каплін зламав двері в кабінет першого заступника мера В'ячеслава Стеценка, а згодом і мера Мамая. Кабінет мера Каплін засипав сіллю.

Він не став спілкуватися із заступниками мера Юрієм Левченко та Юрієм Кропивкою. Останнього Каплін штовхав в плечі і спину і, тримаючи сокиру в руках, сказав, щоб той ішов працювати.

Злам народним депутатом України Сергієм Каплін сокирою дверей в мерії Полтави міліція розцінює як хуліганство.

Згодом мер Полтави Олександр Мамай на брифінгу заявив про зникнення після зламу сокирою його кабінету народним депутатом України Сергієм Каплін цінних речей.

За словами мера Полтави, він вже дав відповідні свідчення в прокуратурі.