Пошкодження нардепом Капліним дверей в мерії Полтави міліція розцінює як хуліганство

Про це сказано на офіційному сайті УМВС України в Полтавській області.

Згідно з повідомленням відділу зв'язків з громадськістю облуправління міліції, нардеп зайшов до приміщення Полтавської міської ради з сокирою в руках і пошкодив замки та двері в сесійній залі і кабінеті міського голови.

Також за допомогою сокири він відбив табличку з вивіскою мера і, зайшовши в кабінет голови міста, посипав приміщення сіллю, розклав плакати з люстраційною тематикою і вивісив державний прапор України з вікна кабінету.

«Всі дії правоохоронцями задокументовано. За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Розпочато досудове слідство», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Полтаві народний депутат Сергій Каплін сокирою зламав двері кабінету мера Полтави Олександра Мамая, вимагаючи якнайшвидшої здачі будинку соціального житла в експлуатацію.

Сьогодні близько 20 інвесторів будівництва соціального будинку в Полтаві за адресою Героїв Сталінграда, 8-а, прийшли під стіни Полтавської міської ради, щоб вимагати від влади якнайшвидшої здачі будинку в експлуатацію.

Також полтавці незадоволені тим, що на найближчій сесії міськради депутати приймуть передачу будинку на обслуговування експлуатуючим організаціям і не дають можливість створити ОСББ.

Спочатку делегація вимагала зустрічі з мером, але секретар повідомила, що він відсутній, як і його перший заступник. Тоді Каплін зламав двері до кабінету першого заступника мера В'ячеслава Стеценка, а згодом і мера Мамая. Кабінет мера Каплін засипав сіллю.

Він не став спілкуватися із заступниками мера Юрієм Левченком та Юрієм Кропивкою. Останнього Каплін штовхав в плечі і спину і, тримаючи сокиру в руках, сказав, щоб той ішов працювати.

Міліція не втручалася в дії депутата.

В.о. начальника Полтавського міськвідділу міліції Сергій Бейгул повідомив, що правоохоронці не перешкоджали діям депутата, коли він рубав двері сокирою, пошкоджуючи комунальну власність міста, тому що «він є народним депутатом».