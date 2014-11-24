Черговий літак із останками тіл загиблих пасажирів Boeing відправлять до Нідерландів в кінці тижня – ОДА

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Балута під час робочої наради з представниками міжнародної місії з розслідування катастрофи літака Boeing-777 рейсу MH-17.

За словами Балути, нідерландські фахівці завершили роботи зі знайденими раніше в зоні катастрофи останками тіл, котрі були доставлені на «Завод імені Малишева». Таким чином було підготовлено шість трун з останками, які до кінця тижня будуть відправлені літаком до Нідерландів.

«Сьогодні завершена робота з тілами в цеху заводу ім. Малишева. Завтра-післязавтра обладнання, яким користувалися нідерландські фахівці, перевезуть в аеропорт, де воно буде знаходитися до весни», - сказав Балута.

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В ході наради командир бойового підрозділу Об`єднаної спільної міжвідомчої оперативної групи МН-17 Ханс Ван Де Вен зазначив, що в найближчі дні він зустрінеться з радниками Міністра оборони Королівства Нідерландів, і вони приймуть рішення, яким чином проходитиме пошукова місія в зимовий час. Також він подякував керівництву Харківської облдержадміністрації за добре організовану роботу і допомогу нідерландській стороні.

Як повідомляв УНІАН, з Харкова в Нідерланди автомобільним транспортом будуть транспортовані уламки збитого терористами у Донецькій області малайзійського Boeing-777. Вчора, 23 листопада, до Харкова на «Завод ім. В.А. Малишева» були доставлені 10 відкритих і 1 закритий вагон з уламками літака. Також на території підприємства знаходяться два трейлери з великими частинами літака - хвостовою частиною і крилами авіалайнера.

Довідка УНІАН. 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітний-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири, були громадянами Нідерландів. Літак впав у районі Шахтарська в зоні, що контролюється бойовиками. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам. Всього з Харкова до Нідерландів були відправлені близько 10 літаків із тілами та рештками тіл загиблих пасажирів.