Уламки "Боїнга-777" доставили до Харкова

Фрагменти літака перевозилися на поїзді під наглядом голландських фахівців і співробітників ОБСЄ, передає Російська служба Бі-бі-сі.

З Харкова вони будуть переправлені до Нідерландів для подальшого дослідження.

Читайте такожКатастрофа рейсу MH17 викликала рекордну активність в українському Твіттері - дослідженняВідправка вантажу постійно відкладалася через побоювання, пов'язані з забезпеченням безпеки в районі селища Грабове, неподалік якого сталася трагедія.

Як повідомлялося минулого тижня, нідерландські експерти виявили нові останки тіл на місці аварії літака.