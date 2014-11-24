Уламки "Боїнга-777" доставили до Харкова
08:43, 24 листопада 2014Суспільство
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Уламки "Боїнга-777" авіакомпанії Malaysia Airline, збитого в липні на Донбасі, доставлені в Харків.
REUTERS
Фрагменти літака перевозилися на поїзді під наглядом голландських фахівців і співробітників ОБСЄ, передає Російська служба Бі-бі-сі.
З Харкова вони будуть переправлені до Нідерландів для подальшого дослідження.
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Як повідомлялося минулого тижня, нідерландські експерти виявили нові останки тіл на місці аварії літака.
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