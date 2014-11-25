ІС: група бойовиків біля Тельманово проводить маневри

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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За його даними, в даний час мета цього маневру уточнюється. "У той же час, варто констатувати, що зосереджена в районі Тельманово та північніше тактична група противника явно посилюється - за рахунок перекидання бойовиків з інших ділянок "фронту", так і доукомплектування за рахунок мобілізованих місцевих жителів і російських військовослужбовців (останні - із складу як мінімум двох мотострілкових бригад Південного військового округу Росії)", - йдеться в повідомленні Дмитра Тимчука.