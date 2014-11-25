Кличко хоче віддати земельну ділянку під АП колишньому бізнес-партнеру Порошенка

Ділянка знаходиться за адресою вул. Лютеранська 19-Б і запланована під будівництво житлового будинку, йдеться в проекті рішення. Про це повідомляє INSIDER.

Сьогодні там знаходиться трьохповерховий флігель. В ньому багато років ніхто не проживає.

Потенційний власник ділянки на печерських Липках – донька Валерія Мартиновського, товариша президента та колишнього нардепа.

Мартиновський у 1996-1997 роках був першим помічником екс-прем'єра Павла Лазаренка. Після відставки патрона, він був президентом дніпропетровського ЗАТ "Аграрний продукт" і главою правління Дніпровського крохмале-патокового комбінату.

У 1998 Мартиновський пройшов до парламенту від фракції "Громада" Лазаренка. Після втечі екс-прем'єра він опинився в "Батьківщині" Юлії Тимошенко. А в 2000 Мартиновський став членом депутатської групи "Солідарність" Петра Порошенка.

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В бізнесі партнером Мартиновського був нинішній президент Порошенко. В середині 90-х він викупив у трудового колективу акції Дніпровського крохмале-патокового комбінату. Пізніше на цей комбінат зайшла асоціація "Крахмалпродукт", яка контролюється Порошенко.

Згідно з даними реєстру юросіб України, у 2007 році дружина Валерія Мартиновського Лідія значилася співзасновником ТОВ "Асоціація "Крахмалпродукт". Керівником цієї компанії як тоді, так і зараз є Анатолій Переведенцев - тесть Петра Порошенка.

У 2001 році в Дніпропетровській області навіть був зареєстрований "Благодійний фонд Валерія Мартинівського та Петра Порошенка".