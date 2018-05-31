У Путіна охарактеризували історію з "воскресінням" Бабченка

Також прес-секретар президента РФ назвав «щонайменше дивною» історію із запобіганням замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що, незважаючи на те, що російський журналіст Аркадій Бабченко, який проживає в Києві, виявився живим, ситуацію це не змінює, оскільки бути журналістом в Україні небезпечно.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Пєсков сказав журналістам.

«Ми не будемо це жодним чином коментувати. Історія щонайменше дивна, і не знаю, наскільки мета виправдовує засоби в цій історії. Слава Богу, що людина жива. Це не змінює наше ставлення до України як до країни, де бути журналістом небезпечно. Тобто, суті ситуації це не змінює», - зазначив Пєсков.

При цьому він підкреслив, що в іншому коментувати нічого, і ця історія «щонайменше дивна».

Коментуючи слова голови СБУ Василя Грицака про те, що за організацією замаху на Бабченка стоять російські спецслужби, Пєсков зазначив: «Він повинен відповідати за свої слова, інакше виглядатиме, як британські колеги».

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Як повідомляв УНІАН, українські правоохоронці запобігли замаху на російського журналіста Бабченка, який живе в Києві, провівши 29 травня спецоперацію з інсценування його вбивства.

За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця, який отримав 40 тис. дол. за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учасникові АТО за 30 тис. дол. вбити журналіста і передав завдаток у розмірі 15 тис.дДол.

Правоохоронці затримали організатора замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб мав нелегально придбати зброю для закладання баз на території України.

Організатору замаху на журналіста підготовлено підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України.

Як повідомив генпрокурор Юрій Луценко, учасник АТО проходитиме у справі як свідок.

Бабченка повідомили про підготовку спецоперації за місяць до її проведення.

Після успішного проведення спецоперації президент України Петро Порошенко доручив надати журналістові та його сім'ї цілодобову охорону.