«Батьківщина» витратила на вибори більше 100 млн гривень, а БПП - понад 95 млн - ЦВК

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в аналізі остаточних фінансових звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів політичних партій, затверджених постановою ЦВК.

Зокрема, виборчий фонд "Батьківщини" склав 109,4 мільйонів гривень, з яких 107,4 мільйони становлять добровільні внески фізичних осіб. Згідно зі звітом, за період з 24 вересня по 29 жовтня партія витратила 96,3 млн грн на оплату ефірного часу на телебаченні, 3,1 млн грн - на радіо, 3,3 млн грн - на виготовлення плакатів, листівок та інших друкованих агітаційних матеріалів.

На другому місці за розміром виборчого фонду – партія «Опозиційний блок», який витратив на передвиборчу кампанію 106,4 мільйони гривень, з них 12,9 мільйонів - добровільні внески. Зокрема, понад 100 мільйонів партія витратила на використання ЗМІ, у тому числі на оплату ефірного часу на телебаченні - 93,2 млн грн, 5,6 млн грн - на радіо, 1,3 млн грн - на публікування агітаційних матеріалів у друкованих ЗМІ.

Виборчий фонд "Блока Петра Порошенка" склав 97,4 мільйонів гривень, це виключно власні кошти партії, йдеться у звіті. Зокрема, витрати на використання ЗМІ: оплата ефірного часу на ТБ - 81,2 млн грн, на радіо - 5,0 млн грн, на виготовлення плакатів, листівок та інших друкованих агітаційних матеріалів - 1,9 млн грн.

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У свою чергу, виборчий фонд "Народного фронту" склав 93,6 млн грн, з яких добровільні внески склали 1,3 млн грн. Згідно зі звітом, 76 млн грн партія витратила на рекламу на ТБ та радіо, зокрема, на оплату ефірного часу на телебаченні - 71,7 млн грн, на радіо - 4,3 млн грн, на розміщення агітматеріалів у друкованих ЗМІ - 15,5 тисяч гривень.

Виборчий фонд "Радикальної партії" склав 73,3 мільйона гривень, 3,4 мільйона з яких склали добровільні внески фізичних осіб. З них - на оплату ефірного часу на телебаченні було витрачено 67,4 млн грн, понад 5 млн грн - на радіо, публікування агітаційних матеріалів у друкованих ЗМІ - 31,3 тис., виготовлення плакатів, листівок та інших друкованих агітаційних матеріалів - 0,4 млн грн.

Виборчий фонд Об’єднання «Самопоміч» становив 27,4 млн грн, 3,6 млн грн з яких - добровільні внески. З 29 вересня по 24 жовтня партія витратила на оплату ефірного часу на телебаченні 22,9 млн грн, на радіо - 2,0 млн грн, публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації - 514,1 тис. грн, виготовлення листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів - 0,7 млн грн.