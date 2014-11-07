У Міносвіти заявили, що у Ляшка немає фахівців на посаду міністра

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник міністра освіти і науки Інна Совсун, коментуючи заяви лідера “Радикальної партії” про те, що ця політична сила претендує на три міністерські посади, в тому числі і міністра освіти та науки.

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«У міністерства з цього приводу офіційної позиції немає, оскільки я особисто в коаліційних переговорах участі не беру, тому з мого боку було б недоцільно коментувати це питання. Можу сказати тільки, що при розробці закону про вищу освіту “Радикальна партія” не брала активної участі. Чи є в них фахівці? Я приблизно подивилася перелік, я не знайшла там особливо освітян. Але це не значить, що їх там не може бути”, - сказала Совсун.