У Міносвіти заявили, що у Ляшка немає фахівців на посаду міністра
Представники “Радикальної партії” не брали участі в розробці закону про вищу освіту, в її лавах немає фахівців, які б могли претендувати на посаду міністра освіти та науки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник міністра освіти і науки Інна Совсун, коментуючи заяви лідера “Радикальної партії” про те, що ця політична сила претендує на три міністерські посади, в тому числі і міністра освіти та науки.
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«У міністерства з цього приводу офіційної позиції немає, оскільки я особисто в коаліційних переговорах участі не беру, тому з мого боку було б недоцільно коментувати це питання. Можу сказати тільки, що при розробці закону про вищу освіту “Радикальна партія” не брала активної участі. Чи є в них фахівці? Я приблизно подивилася перелік, я не знайшла там особливо освітян. Але це не значить, що їх там не може бути”, - сказала Совсун.