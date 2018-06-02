У Росії затримали активістів з українським прапором (фото)

Активістів Ольгу Смирнову, Марію Кожеватову і Асани Мумджи затримали біля будівлі Петроградського суду.

У суботу, 2 червня, в Санкт-Петербурзі під будівлею Петроградського районного суду затримали трьох активістів, які тримали український прапор і плакат на підтримку українського політв'язня Олега Сенцова.

Про це повідомляє ОВС-Інфо.

Активістів Ольгу Смирнову, Марію Кожеватову і Асани Мумджи затримали біля будівлі Петроградського суду, де мав відбутися суд над активістом "Демократичного Петербурга" Всеволодом Нелаевим. Правоохоронці затримали всіх трьох за "порушення федерального закону про публічних заходах".

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За інформацією джерела, Всеволод Нелаев був затриманий 1 червня під час пікету на підтримку Сенцова. Але причиною затримання стала участь Нелаева в першотравневому ході.

Затриманих доставили у відділ поліції Петербурга. Смирнову відпустили з поліції без складання протоколу, а інші залишилися у відділі. На них складають протоколи за фактом повторного порушення порядку проведення публічного заходу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько тисячі мітингувальників вийшли на Майдан на підтримку Сенцова та інших політв'язнів.