Близько тисячі мітингувальників вийшли на Майдан на підтримку Сенцова та інших політв'язнів (відео)
На Майдані Незалежності у Києві в акції на підтримку режисера Олега Сенцова та інших незаконно ув’язнених в Росії українців бере участь близько 1 тисячі осіб.
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Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримають плакати із написами: “Свободу Олегу Сенцову”, “Свободу громадянину України Олегу Сенцову”, “Свободу в’язням Кремля”.
Також люди тримають малюнки, на яких зображений Сенцов за гратами.
Як повідомляв УНІАН, режисера Сенцова співробітники ФСБ РФ затримали в Криму навесні 2014 року. Його етапували до Росії, де судили за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив Сенцова до 20 років ув'язнення.
14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити усіх 64 українських політв'язнів Кремля.