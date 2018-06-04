$1,5 тисяч за пропаганду: СБУ відреагувала на скаргу кореспондентки "РИА Новости" щодо спроби вербування

За словами речниці СБУ, журналістка отримала 1,5 тис. доларів за створення пропагандистських антиукраїнських матеріалів.

Кореспондентка «РИА Новости» в Литві, громадянка України Ірина Високович приїхала в Херсон створювати антиукраїнські пропагандистські матеріали, її ніхто не вербував.

Про це в коментарі УНІАН повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

«Ми її не намагались вербувати. Після того, як вона приїхала в Херсон ми її запросили на співбесіду за її згодою, де з’ясували, що вона приїхала від «РИА Новости», хоча там не працює», - заявила речниця.

Читайте такожЗ квартири арештованого Вишинського зникли документи і цінні речі – поліція

«Вона отримала 1,5 тис. доларів за створення пропагандистських антиукраїнських матеріалів, з нею була проведена бесіда, із застереженням вона поїхала», - додала Гітлянська.

За її словами, Високович сама зізналась, що в неї було завдання підготувати низку тенденційних матеріалів, тобто, викривлених в світлі, які вигідні РФ, антиукраїнських.

Як повідомляв УНІАН, російське видання "РИА Новости" заявило, що їхнього кореспондента Високович нібито намагалась завербувати СБУ.

15 травня Служба безпеки України провела слідчі дії в офісі РІА «Новости Україна» в Києві. Того ж дня було затримано його керівника Кирила Вишинського, йому оголошено про підозру у скоєнні державної зради.

Встановлено, що Вишинський навесні 2014 року в Криму випускав антиукраїнські матеріали і отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль «За повернення Криму». Після повернення з Криму у 2014 році Вишинський за участю ще кількох журналістів розгорнув активну діяльність з підтримки терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

За даними СБУ, він виготовляв матеріали, які дискредитують Збройні сили України, і щомісяця отримував за це з Росії 53 тис. євро. Пізніше в СБУ уточнили, що 53 тис. євро на здійснення підривної діяльності – це лише доведена сума. За оперативними даними СБУ, фінансування сягало понад 100 тис. євро щомісяця.

17 травня Херсонський міський суд обрав для Вишинського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. На суді Вишинський визнав, що має подвійне громадянство – українське і російське.

1 червня Апеляційний суд Херсонської області залишив без змін запобіжний захід Вишинському у вигляді тримання його під вартою.