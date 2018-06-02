Пропагандистка з "РИА Новости" поскаржилася на спробу вербування співробітниками СБУ

Кореспондентка прибула до Херсона висвітлювати судовий процес у справі директора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Кореспондентка російського пропагандистського видання "РИА Новости" в Литві поскаржилася на спробу вербування з боку співробітників СБУ.

За словами Ірини Високович, яка прибула до Херсона висвітлювати судовий процес у справі директора порталу "РИА Новости" Україна Кирила Вишинського, «невідомі в цивільному» підійшли до неї 1 червня на вході в зал засідань суду після того, як одна з жінок стала звинувачувати її в роботі на пропагандистський «Перший балтійський телеканал», передає РИА Новости.

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"Спочатку мене вивели на вулицю і під приводом того, що рятують від розлючених українських патріотів, посадили в автомобіль, представившись співробітниками СБУ, і повідомили, що прямуємо до відділення Служби. Після цього мене привезли в якусь адміністративну будівлю за високим парканом, з охороною у дверях, завели в якийсь кабінет на третьому поверсі", — завила вона, сказавши також, що має українське громадянство і постійний вид на проживання в Литві.

Вона сказала, що з трьох співробітників, які розмовляли з нею, ніхто повністю не представився. Лише один запропонував називати його Олексієм.

"Було багато питань про мою роботу на Першому балтійському каналі, з яким я давно не співпрацюю. На питання, для кого я висвітлюю судовий процес над Вишинським, я чесно відповіла, що співпрацюю з "РИА Новости". Після цього один з чоловіків заявив, що вони готові були мене відпустити, але їх начальство "вимагає крові" і "розкручування ситуації", тому треба підписати деякі документи", – заявила вона.

На питання, чи тиснули на неї, кореспондентка сказала, що "так, тиснули, але в м'якій формі, тихо і спокійно казали, що можу залишитися тут, але якщо чесно розповім, що їх цікавило, то піду додому. А що розповісти? Я була дуже налякана і не розуміла, за що... Мої репортажі на Першому балтійському каналі здебільшого стосувалися соціального життя, культури, а в Херсон приїхала зробити новину про засідання суду, про що я і говорила їм", – сказала співробітниця РИА Новости.

Після декількох годин такої бесіди її нібито змусили підписати папір про готовність співпрацювати з СБУ і розповідати про співробітників "РИА Новости". "Мені сказали, що псевдонім у мене буде Мила, мене відпустять, а потім зв'яжуться, інакше я залишуся тут надовго. Перед тим, як відпустити, мене змусили сказати на камеру, що я не маю претензій до СБУ", – додала вона.

Високович відпустили, вона змогла повернутися в Литву.