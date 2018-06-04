Порошенко про 12 років колонії для Сущенка: Кремль виніс вирок самому собі

Президент України впевнений, що Росія неодмінно понесе покарання за свої вчинки.

Президент України Петро Порошенко вважає, що рішення російського суду щодо українського журналіста Романа Сущенка доводить - кремлівський режим не зупиниться ні перед чим у своїй спробі зламати дух українців. Про це глава держави заявив на своїй сторінці у Facebook.

"Безпрецедентний цинізм російського «суду», який за надуманими звинуваченнями засудив українського журналіста Романа Сущенка, доводить – кремлівський режим не зупиниться ні перед чим у своїй спробі зламати дух українців. Однак, я впевнений, що РФ неодмінно понесе покарання за свої вчинки. Подібними «вироками» Кремль демонструє панічний страх, підписується у власній агресії проти України та виносить вирок сам собі", - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши у шпигунстві.

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27 березня цього року Мосміськсуд почав розглядати справу Сущенка по суті.

Обвинувачення просило суд засудити журналіста до 14 років позбавлення волі.

Сьогодні, 4 червня, Московський міський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму за «шпигунство».

Раніше Порошенко заявляв, що одразу після так званого суду в Росії Сущенко буде вдома.