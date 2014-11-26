В Україні перебувають 7,5 тисяч російських військових

Про це заявив радник голови СБУ Маркіян Лубківський, відповідаючи на запитання журналістів. "Ми не можемо сьогодні стверджувати, що існує загроза Харкову та Харківській області в плані вторгнення туди російських військ чи військ так званих "ЛНР" і "ДНР"", - сказав він.

Читайте такожБойовики на Донбасі вбили, щонайменше, 1776 людей - СБУ

За словами Маркіяна Лубківського, спостерігається нарощування кількості боєприпасів на окупованих територіях Луганської і Донецької областей, які завозяться через не контрольовані українськими прикордонниками ділянки кордону з Росією.

Також він зазначив, що українська сторона володіє інформацією про місця розташування російських військ на території України, а також про місця розташування підготовчих терористичних таборів у Донецькій області, у Криму і на території Росії.