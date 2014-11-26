В Україні перебувають 7,5 тисяч російських військових
На українській території, яка зараз перебуває під контролем так званих "ЛНР" та "ДНР" знаходяться 7,5 тис. російських військовослужбовців.
Про це заявив радник голови СБУ Маркіян Лубківський, відповідаючи на запитання журналістів. "Ми не можемо сьогодні стверджувати, що існує загроза Харкову та Харківській області в плані вторгнення туди російських військ чи військ так званих "ЛНР" і "ДНР"", - сказав він.
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За словами Маркіяна Лубківського, спостерігається нарощування кількості боєприпасів на окупованих територіях Луганської і Донецької областей, які завозяться через не контрольовані українськими прикордонниками ділянки кордону з Росією.
Також він зазначив, що українська сторона володіє інформацією про місця розташування російських військ на території України, а також про місця розташування підготовчих терористичних таборів у Донецькій області, у Криму і на території Росії.