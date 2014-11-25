ЗМІ оприлюднили місця дислокації російських військ на Донбасі та в Криму

У розпорядженні Цензор.НЕТ є дані про чисельність військових підрозділів РФ у Ростовській області та окупованому Криму, кількості російської військової техніки на Донбасі і про місцезнаходження розвідцентр ГРУ, що працюють проти України.

"Вказані точні номери частин, які в даний час входять до складу угруповання військ вторгнення. Це - та інформація, яка підтверджується розвідкою та аналітиками", - зазначає видання.

Згідно з доповіддю розвідки, на Донбасі перебуває не менше 35 російських зенітних комплексів.

У Криму сформовано угруповання військ, яке в будь-який момент може напасти на Україну.

Російські війська в Ростовській області.

Діяльність російських спецслужб проти України.

Відзначається, що проти України працює 10 розвідцентрів ГРУ РФ, а у війні на Донбасі задіяно 8 підрозділів ФСБ.

Розвідцентри ГРУ, які працюють проти України:

Московський розвідувальний центр (військова частина 46188) - розташований в Москві (мікрорайон Сокольники, вул. Матроська Тиша 10/27) на території військової частини 25969;

2-й оперативний підрозділ Московського розвідувального центру (військова частина 46188-II) - розташований в Курську (вул. Блінова, 23) на території Курського науково-дослідного інституту Міноборони Росії. Оперативна місія підрозділу - розвідка в північних областях України;

3-й оперативний підрозділ Московського розвідувального центру (військова частина 46188-ІІІ) - розташований у Воронежі (вул. Матросова, 4) на території бази підготовки Воронезького авіаційного університету. Оперативна місія підрозділу - розвідка в центральних областях України;

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4-й оперативний підрозділ Московського розвідувального центру (військова частина 46188- IV) - розташований в військовому містечку №29 в місті Тверь (вул. Бобкова, 29) на території військової частини 53956 79-ої гвардійської артилерійської бригади. Підрозділ використовує для прикриття приміщення місцевої інспекції військових перевезень;

78-й Розвідувальний центр (військова частина 35555) - околиці Ростова-на-Дону (вул. Садова, 22) на території військової бази №4 під прикриттям 175-ої контрольної бригади (військова частина 01957) Південного Військового округу;

1-а Окрема опергрупа 78-го розвідцентру - до березня 2014 на території АРК, під прикриттям російських військових баз в Криму;

2-а Окрема опергрупа 78-го розвідцентру - розквартирована в Сочі під прикриттям комендатури місцевої військової бази (вул. Північна, 14);

Третя Окрема опергрупа 78-го розвідцентру - на території 7-ї військової бази Міноборони Росії в Абхазії, також під прикриттям бази ВПС 686 (військова частина 36660), аеродром Бабушара;

Краснодарський розвідцентр (військова частина 62986) - на території колишньої Краснодарської військової академії, території Краснодарської військової бази №3 (вул. Північна, 267), під прикриттям "10-го видавництва МО Росії";

Окрема опергрупа Краснодарського розвідцентру - на території російської військової бази Ханкала в Чечні, під прикриттям штаб-квартири 18-ї ОМБ 58-ї армії; - Окрема опергрупа Краснодарського розвідцентру - на території 4-ї російської військової бази в Південній Осетії.

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Частини ФСБ, які беруть участь у бойових діях проти України:

Регіональні адміністрації ФСБ і військова контррозвідка в регіонах, суміжних з територією України;

Оперативно-розшукові частини Прикордонної Служби (Ростовська, Білгородська, Курська та Брянська області);

Частини військової контррозвідки в російському корпусі Придністров'я;

Окремі частини ФСБ для захисту ЧФ РФ;

Спецпідрозділу "Альфа" і "Вимпел";

Приховані структури ФСБ;

Розвідувальна робота проти України виконується Службою Операцій і Зв'язку ФСБ (5-а служба);

Контррозвідувальна робота проти України виконується службою контррозвідки Операційного Відділу 1-ї служби ФСБ.

У доповіді наголошується також роль Служби зовнішньої розвідки: "Значні зусилля російської СЗР сконцентровані на проросійських гуманітарних організаціях для підтримки російського міжнародного впливу на Україну і" захисту інтересів "російськомовного населення в Україні".

Так, з метою здійснення операцій психологічної війни СЗР використовує підконтрольні новинні агентства, телеканали, інтернет-ресурси, а також періодичні видання.

Згадується також агресивна розвідка засобами аналітичних структур прикриття, "чиї члени створюють мережі т.зв. "конфідантів" серед місцевих журналістів, політологів та експертів, які отримують плату за приховану підготовку інформаційних матеріалів щодо ситуації в Україні з акцентом на темах, що визначаються російською стороною".

Російська СЗР також постійно спрямовує розвідувальні сили щодо релігійної сфери. Вони планують використання релігійного чинника для утримання України у сфері свого впливу.

"Спрямована консолідація проросійських соціально-політичних союзів здійснюється за допомогою фінансування через програму підтримки російської діаспори", - сказано в доповіді.